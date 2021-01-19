На Дніпропетровщині горіла церква

Рятувальники ліквідували пожежу в церкві святого Феодосія Чернігівського у селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині.

Про це пресцентр ДСНС України повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Як зазначили в ДСНС, горіли дерев’яні конструкції та перекриття даху будівлі на площі близько 800 кв. м. Пожежу було локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 16:43.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 січня о 13:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будівлі церкви св. Феодосія Чернігівського у селі Новоолександрівка Дніпровського району. До ліквідації пожежі залучались 35 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

Фото: МВС