Пожежу в одеському готелі ліквідували — ДСНС

Пожежу у будинку на вулиці Посмітного в Одесі станом на ніч 18 січня ліквідували.

Про це повідомили у фейсбуці ДСНС Одеської області, передає Укрінформ.

Надзвичайники підтвердили, що загинула одна людина, ще двоє – постраждали. Детальних відомостей про них наразі не публікували.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", один з постояльців розповів, що почув як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи й залишити будівлю. За його словами, в готелі жило багато іноземців.

Ще один клієнт закладу повідомив, що буквально вчора в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

Нагадаємо: увечері 17 січня повідомлялося, що в Одесі, по вул. Посмітного 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло загиблого.