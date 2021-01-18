Пожежу в одеському готелі ліквідували — ДСНС
Про це повідомили у фейсбуці ДСНС Одеської області, передає Укрінформ.
Надзвичайники підтвердили, що загинула одна людина, ще двоє – постраждали. Детальних відомостей про них наразі не публікували.
Як повідомляє місцеве видання "Думська", один з постояльців розповів, що почув як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи й залишити будівлю. За його словами, в готелі жило багато іноземців.
Ще один клієнт закладу повідомив, що буквально вчора в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.
Нагадаємо: увечері 17 січня повідомлялося, що в Одесі, по вул. Посмітного 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло загиблого.