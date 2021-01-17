В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.
На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждав як мінімум одна людина. Його вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.
Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.
Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температури. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий // Фото: Думская
В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекритий.
На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.