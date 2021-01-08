На Миколаївщині - пожежа на нафтобазі

У Миколаївській області - пожежа на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці.

«8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка Вітовського району на території нафтобази сталося загорання ємності з бітумом 50 м куб», - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи. О 13:50 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 50 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Орієнтовна площа пожежі - 500 кв. м. Наразі здійснюється гасіння пожежі, охолодження та захист цистерн, розташованих поруч із осередком вогню.

О 13:50 пожежу на території нафтобази локалізовано, 14:45 – ліквідовано.