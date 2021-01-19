Миколаївська область визнана загрозливою зоною щодо грипу птиці

Миколаївська область визнана загрозливою зоною на період карантину щодо грипу птиці.

Такі рішення ухвалила Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Миколаївській обласній державній адміністрації, повідомляє Укрінформ з посиланням на Миколаївську ОДА.

«На період дії карантину щодо грипу птиці Миколаївська область, в її адміністративних межах, визнана загрозливою зоною. Також на цей період заборонено здійснювати реалізацію живої птиці та продукції птахівництва з метою експорту до країн ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18 січня в Миколаївській області зафіксовано 6 спалахів грипу птиці у пяти районах. Останнє джерело виявлено 15 січня в селищі міського типу Доманівка.

У цьому зв'язку торгові партнери ЄС та ще 15 країн запровадили обмеження щодо експорту птиці та продукції птахівництва з України.

На цей час Держпродспоживслужба спільно з Єврокомісією проводить роботу щодо застосування режиму зонування. Це дасть змогу підприємствам, які працюють у регіонах, де немає спалахів пташиного грипу, здійснювати експорт продукції і птиці.

"Систематична фіксація випадків в Миколаївській області сповільнювала цей процес. Тому і виникла гостра потреба визнати Миколаївську область, в її адміністративних межах, загрозливою зоною", - наголосили в ОДА.

Загалом на території області зареєстровані 15 операторів, які спеціалізуються на промисловому вирощуванні (розведенні) птиці. Водночас жоден з них не експортує свою продукцію або птицю до Європейського Союзу та інших країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, у пяти районах Миколаївської області - Новоодеському, Очаківському, Арбузинському, Доманівському та Миколаївському - виявлено захворювання птиці на пташиний грип.