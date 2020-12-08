У селі на Миколаївщині - спалах пташиного грипу

У Новоодеському районі Миколаївської області знищено майже 1000 голів птиці з метою запобігання поширенню пташиного грипу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

«В с. Кандибине Новоодеського району проведено безкровне умертвіння та спалено 975 голів птиці. В місцях виявлення трупів птиці та утримання вилученої птиці проведено дезінфекцію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навколо села Кандибине радіусом 3 км з метою відстеження можливих шляхів поширення вірусу грипу птиці проведено відстріл 13 голів синантропної та дикої птиці (ворони, шпаки, фазани, куріпки). Від них відібрано патологічний матеріал для дослідження на грип.

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Станом на 8 грудня відповідно до проведеного обліку поголів’я птиці в зонах захисту та нагляду проведено відбір стандартних наборів зразків для лабораторного дослідження на грип птиці. Наразі весь відібраний матеріал направлено до Одеської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби.

Всі відповідні заходи вжиті після того, як 4 грудня 2020 року у 6 трупів птиці, що належала громадянці із с. Кандибине, Новоодеського району було виявлено РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.