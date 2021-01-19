На Луганщині експосадовця Держгеокадастру за хабарництво засудили до 9,5 років ув'язнення

Суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна», - ідеться в повідомленні.

У суді прокурори довели, що в червні 2017 року посадовець отримав 500 тис. грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 січня пресцентр Служби безпеки України поінформував про затримання у Києві поліцейського, який вимагав 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження.