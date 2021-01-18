На Водохреще Україну «заморозить» до -25°

В Україні у вівторок, 19 січня, збережеться холодна погода без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«19 січня холодна погода: температура вночі 17-22° морозу, у північно-західних областях місцями до 25°, вдень 11-16° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу», - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, на Водохреще буде без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Читайте також: Синоптик попереджає про значний метеорологічний стрибок

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу; по області вночі 17-22°, вдень 11-16° морозу.

Впродовж 20-21 січня в Україні очікується без істотних опадів, лише вдень 20 січня у більшості західних областей невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура 20 січня вночі становитиме 15-20°, на Лівобережжі місцями 23-25°, вдень 6-11°, на сході близько 15° морозу, на крайньому півдні 0-5° морозу, в західних областях вночі 9-14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Водночас 21 січня в Україні, крім східної частини, синоптики обіцяють підвищення температури: вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та на Одещині вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столичному регіоні 20-21 січня без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура 20 січня вночі 15-20°, вдень 6-11° морозу; 21 січня підвищення температури: вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Також 22-23 січня в Україні переважатиме суха погода, лише у західних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, 23 січня в Карпатах та на Закарпатті помірні опади.

Читайте також: Повітря в Києві стає дедалі бруднішим через погоду

Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (22 січня у східних областях 6-11° морозу, на Луганщині до 15° морозу), вдень 0-6° тепла, на крайньому півдні до 10°.

У Києві 22-23 січня без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.