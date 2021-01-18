Один з потерпілих під час пожежі в одеському хостелі потребує пересадки шкіри

Громадянин України, який постраждав під час пожежі в одеському хостелі Аrcadia Аpartments 17 січня, перебуває у стабільно тяжкому стані, він потребуватиме пересадки близько 50% шкіри.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів журналістам завідувач опікового відділення міськлікарні №10 Олександр Ставратій.

"Одного з потерпілих внаслідок пожежі в готелі доставили в нашу лікарню о 22 годині, а другого - о 23 год. 30 хв. 21-річному та 47- річному пацієнтам поставлено діагноз "опіки дихальних шляхів та отруєння чадним газом". Окрім, того у старшого з них виявлено опіки шкіри 2-го ступеня, потрібна буде пересадка близько 50% шкіри", - зазначив Ставратій.

За його словами, відразу після госпіталізації медперсонал відділення надав пацієнтам необхідну протиопікову допомогу. Наразі стан 21-річного студента вишу середньої тяжкості, а 47- річний пацієнт перебуває у стабільно тяжкому стані у блоці інтенсивної терапії опікового відділення.

Як повідомлялося, 17 січня на вулиці Посмітного, 10/12 в Одесі сталася пожежа у будівлі, на фасаді якої була готельна вивіска Arcadia Apartments. У вогні загинули двоє постояльців, ще трьох було госпіталізовано.

Власника хостелу наразі опитують слідчі поліції в межах відкритого кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

За словами голови Приморської райадміністрації Одеси Марата Корольова, вісьмох постояльців хостелу працівники мерії поселили після пожежі до готелю "Адмірал".

Одеська влада після пожежі у хостелі Arcadia Apartments вирішила перевірити стан пожежної безпеки та умов проживання постояльців у таких закладах міста.