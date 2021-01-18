У пожежі в одеському готелі загинули двоє людей

Через пожежу в готелі в Одесі загинули двоє людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«17 січня о 20:30 у Приморському районі м. Одеси по вул. Посмітного, 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 36 квартир. О 22:05 пожежу локалізовано та о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. Внаслідок пожежі загинули дві особи та постраждали дві особи, яких госпіталізовано до лікарні», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучалися 60 осіб та 12 од. техніки ДСНС.

Читайте також: У Полтаві горіло авто дружини депутата міськради

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Як повідомлялося, увечері 17 січня повідомлялося, що в Одесі, по вул. Посмітного ,10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку.

Фото: МВС України, Фейсбук