У пожежі в одеському готелі загинули двоє людей
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«17 січня о 20:30 у Приморському районі м. Одеси по вул. Посмітного, 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 36 квартир. О 22:05 пожежу локалізовано та о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. Внаслідок пожежі загинули дві особи та постраждали дві особи, яких госпіталізовано до лікарні», - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучалися 60 осіб та 12 од. техніки ДСНС.
Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.
Як повідомлялося, увечері 17 січня повідомлялося, що в Одесі, по вул. Посмітного ,10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку.
Фото: МВС України, Фейсбук