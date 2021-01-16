У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» хірурги провели складну операцію дівчинці, в якої була вродження вада діафрагми: більша частина кишківника перебувала у грудній клітці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Охматдиту у Фейсбуці.

"У дівчинки виявили ваду розвитку правого куполу діафрагми. Ця ситуація небезпечна тим, що у будь-який момент могло відбутись защемлення кишківника, а це, у свою чергу, часто призводить до гострої кишкової непрохідності. Тому маленька пацієнтка потребувала невідкладної операції", - пояснив керівник Центру малоінвазивної хірургії Охматдиту Андрій Дворакевич.

У Львові дитині з вродженою вадою провели складну операцію / Фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»

Як зазначили лікарі, до 3 років це була здорова дитина. У березні минулого року вона з мамою прийшла на планове УЗД і там лікар запідозрив ваду розвитку правого куполу діафрагми. Це така вроджена вада, яка проявляється відразу після народження. Але Катруся жила з нею і батьки навіть не підозрювали, що значна частина кишківника дитини знаходиться у правій частині грудної клітки, що становило загрозу для життя дитини.

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Операцію хірурги провели лапароскопічно: за допомогою ендоскопічних інструментів через невеликі проколи на шкірі живота вивели кишківник у черевну порожнину та ушили дефект діафрагми спеціальними внутрішніми швами. Операція пройшла успішно.

Дитина вже вдома. За прогнозами лікарів, у неї все буде добре.

Фото: @OHMATDYTLVIV