На вихідні в Україні буде морозно та сніжно – де прогнозують найбільші холоди

В Україні у суботу прогнозується вночі до 19° морозу, у північних областях місцями до 22° морозу, вдень 10-15° морозу, переважно без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Холодна погода з температурою вночі 14-19° морозу, у північних областях місцями до 22° морозу, вдень 10-15° морозу; в південній частині вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу.На заході країни, вночі і на Лівобережжі місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 16 січня опади не очікуються, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці вночі 15-17°, вдень 12-14° морозу, на Київщині вночі 14-19°, місцями до 22° морозу, вдень 10-15° морозу.

Синоптики прогнозують 17-18 січня холодну погоду: температура вночі 15-20°, у північних, 17 січня і східних областях до 24°, вдень 11-16° морозу; на Закарпатті та в південних областях вночі 10-15°, вдень 6-11° морозу.Без опадів, лише 17 січня у західних областях, 18 січня на сході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У столичному регіоні 17-18 січня температура вночі 17-22°, вдень 11-16° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні 19- 20 січня утримається холодна погода. Температура 19 січня вночі 15-21°, вдень 10-15° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу; 20 січня вночі 12-17°, вдень 4-10° морозу, на сході до 14°, у південних областях 1-6° морозу, на півдні Одещини до 2° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Без опадів.

На Київщині також буде холодно з температурою 19 січня вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; 20 січня вночі 12-17°, вдень 4-9° морозу. Без опадів.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 21 січня послаблення морозів: вночі до 8-14° морозу, на сході до 16°, вдень до 0-6° морозу; у західних областях вночі до 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. 22-25 січня поступове підвищення температури вночі до 3° морозу - 3° тепла, вдень до 0-6° тепла. Переважно без опадів, лише 25 січня у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ.