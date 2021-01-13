В Україну йде справжня зима – зі снігом та морозами

В Україні 14 січня невеликий сніг очікується у північних та більшості центральних областей, уночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у західних, Житомирській, Сумській та Харківській, вдень також і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг; на решті території без опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на північному-сході країни до 10° морозу; вдень 0-5° морозу, в південній частині від 2° морозу до 3° тепла. В Криму вночі без опадів, вдень дощ; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 14 січня вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу, на Київщині вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.

В Україні 15-16 січня очікується значне зниження температури. 15 січня вночі та вдень до 3-8° морозу (вдень на півдні країни 0-5° морозу), в західних та північних областях до 9-14° морозу; 16 січня вночі до 14-19°, у північних областях місцями до 20-22° морозу, вдень до 11-16°; у південних областях та на Закарпатті вночі до 8-13°, вдень до 5-10° морозу.

Місцями невеликий, 15 січня у східних областях помірний сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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На Київщині 15 січня вночі та вдень очікується до 9-14° морозу, 16 січня вночі до 14-19°, місцями до 20-22° морозу, вдень до 11-16° морозу. Місцями невеликий сніг (вночі 15 січня повсюди). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують 17- 18 січня в Україні холодну погоду з температурою вночі 16-22°, вдень 10-16° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі 10-16°, вдень 6-12° морозу.

Без опадів, лише вдень 17 січня у західних та північних областях місцями невеликий сніг.

У столичному регіоні 17- 18 січня холодна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 11-16° морозу. Без опадів, лише вдень 17 січня місцями невеликий сніг.