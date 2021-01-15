На Харківщині учасники тарифних протестів перекривали дві траси

На Харківщині учасники «тарифних» акцій перекривали дві траси – в смт Пісочині та м. Краснограді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Харківської області у Фейсбуці.

Тарифні протести на Харківщині / Фото: Поліція Харківської області

«У місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі «Сімферополь – Харків». Поблизу блокпосту на трасі «Київ - Харків -Довжанський» в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту. Інформація про ці факти зареєстрована в Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції», - йдеться в повідомленні.

За даними Служби автодоріг в області, транспорт направляли в об'їзд.

Крім того, «тарифні» акції пройшли 15 січня у Харкові, Вовчанському, Балаклійському, Харківському, Валківському, Красноградському та Лозівському районах області. За даними поліції, загалом у них узяли участь понад 560 учасників. Охорону публічного порядку здійснювали 147 поліцейських.

«На площі Свободи у Харкові на акцію протесту вийшли 10 осіб. Біля Вовчанської державної районної адміністрації зібралися 37 місцевих мешканців. В Харківському районі в селищі Високий на мітинг проти підвищення тарифів поблизу супермаркету зібрались 30 місцевих мешканців. В місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе в Зміївському районі. У місті Валки долучились до протестів близько 30 громадян. Біля будівлі Первомайської міської ради для проведення акції зібралося близько 70 осіб», - повідомили правоохоронці.

Окрім того, на акції протесту біля міської ради в місті Лозова вийшли 40 місцевих мешканців, в місті Балаклія – близько 50 осіб. На площі Свободи в місті Люботині у мітингу проти підвищення тарифів взяли участь 25 громадян.

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10 січня на Харківщині «тарифні» акції протесту пройшли в 13-ти районах області та в Харкові. За даними поліції, в акціях протесту взяли участь понад 1000 осіб. Зокрема, в селищі Високий Харківського району пів сотні людей перекрили Сімферопольську трасу. Як уточнили кореспонденту агентства, за фактами перекриття доріг кримінальні провадження не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.