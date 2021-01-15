У міськраду Миколаєва прийшли з обшуками

Поліція провела обшуки в управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради та у підрядників стосовно фактів розтрати посадовими особами бюджетних коштів на мільйон гривень.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області у Фейсбуці.

«15 січня слідчі Слідчого управління та спецпризначенці за оперативного супроводження відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП прибули із санкціями на обшук до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Також було проведено обшуки в офісах будівельних організацій, за місцем мешкання керівництва фірми-підрядника, а також чиновників управління. Це сталося через те, що аудиторська перевірка виявила факти невідповідності відомостей у службовій документації щодо проведення будівництва на низці об’єктів із розбіжностями у близько мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті низки обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти, бухгалтерську документацію щодо використання бюджетних коштів у сфері капітального будівництва об’єктів інфраструктури міста.

Правоохоронці перевіряють достовірність даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, які зазначені у звітній документації. Також вони цікавляться чи була завищена вартість виконаних робіт та будматеріалів й обладнання з використанням кошів міського бюджету.

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Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Вилучена документація досліджуватиметься в ході експертиз. Після проведення відповідних слідчих дій прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Фото: Поліція Миколаївської області