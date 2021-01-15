У Херсоні звернулися до Президента щодо неприпустимості зростання тарифів
Про це передає кореспондент Укрінформу.
«В умовах затяжного карантину, зростання безробіття та рівня бідності населення, падіння економіки додаткові фінансові навантаження на громадян через підвищення тарифів у всіх життєво важливих сферах є неприпустимим. Ще на початку карантину влада України запевняла, що тарифи на комунальні послуги не будуть підвищуватися під час його дії. В цей складний період влада має підтримати бізнес і населення та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для населення можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян», - йдеться у документі.
Депутати висловили категоричний протест проти зростання у 2021 році тарифів на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення для населення.
Як зазначив під час обговорення ініціатор розгляду питання – депутат Ілля Карамаліков, протягом багатьох років різні політичні сили заявляли, що в нашій державі є газ власного видобування, який пропонували використовувати для встановлення справедливих тарифів для населення. Проте наразі – чергове підвищення тарифів, люди не мають коштів сплачувати рахунки за тепло, електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Житомирщині.