У Херсоні звернулися до Президента щодо неприпустимості зростання тарифів

Депутати Херсонської міської ради на позачерговій сесії підтримали звернення до Президента та Прем’єр-міністра щодо неприпустимості підвищення тарифів.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«В умовах затяжного карантину, зростання безробіття та рівня бідності населення, падіння економіки додаткові фінансові навантаження на громадян через підвищення тарифів у всіх життєво важливих сферах є неприпустимим. Ще на початку карантину влада України запевняла, що тарифи на комунальні послуги не будуть підвищуватися під час його дії. В цей складний період влада має підтримати бізнес і населення та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для населення можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян», - йдеться у документі.

Депутати висловили категоричний протест проти зростання у 2021 році тарифів на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення для населення.

Як зазначив під час обговорення ініціатор розгляду питання – депутат Ілля Карамаліков, протягом багатьох років різні політичні сили заявляли, що в нашій державі є газ власного видобування, який пропонували використовувати для встановлення справедливих тарифів для населення. Проте наразі – чергове підвищення тарифів, люди не мають коштів сплачувати рахунки за тепло, електропостачання.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Житомирщині.