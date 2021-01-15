СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції нафтопроводу

Служба безпеки України викрила привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередніми даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капремонт та реконструкцію об’єкту для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності. Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень.

Переможцями у відкритих торгах стали дві столичні комерційні структури. Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів.

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Для реалізації оборудки вони використали підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Під час обшуків у приміщеннях підрядних організацій та безпосередніх виконавців робіт правоохоронці виявили первинну бухгалтерську та іншу фінансову документацію, «чорнову» бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.