Дніпровські дайвери встановили новорічну ялинку на глибині 32 метри

У Дніпропетровській області дайвери відсвяткували Старий Новий рік під водою, встановивши ялинку на глибині затопленого Новомиколаївського кар'єра.

Про це в Фейсбуці повідомив один з учасників занурення Андрій Воробйов, передає Укрінформ.

"Ялинка в глибині кар'єру, а значить, почався таки Новий, надихаючий і цікавий рік! Бути добру і комфорту, дайвери, і не забудьте загадати бажання)", - написав Воробйов і розмістив світлину встановленої на дні ялинки.

Дайвери на Дніпропетровщині встановили ялинку під водою на глибині 32 метри / Фото: Facebook.com/Андрій Воробйов

У зимовому зануренні взяли участь 10 драйверів. Самій традиції 15 років.

Дерево прикрасили дощиком і кульками. Прикраси закріпили, щоб їх не знесло водою. Ялинку встановили на глибині 32 метри, поряд з сейфом і старою друкарською машинкою.

Під водою діє цілий музей. Серед експонатів - старі "Жигулі", кабіна КАМАЗа, мотоцикл, бюст Леніна і навіть автобус.

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Дайвери поводили хоровод навколо ялинки і залишили під водою подарунок іншим любителям підводного спуску - пляшку шампанського в сітці. Щоб не забруднювати довкілля, ялинку з прикрасами через деякий час обіцяють прибрати, повідомляє ТСН.Ранок.

Новомиколаївський кар'єр отримав свою назву через однойменне село поблизу. Він знаходиться на виїзді з Дніпра (у бік Сурсько-Литовського), а в ньому утворилося незвичайне озеро.

Раніше в кар'єрі видобували граніт, доки не дійшли до ґрунтових вод. До того ж через потужну зливу прорвало греблю на річці Мокра Сура. Так і з'явилося незвичайне озеро, глибина якого сягає 50 метрів.