Українка розповіла про роботу дайвером у Єгипті

Українка Анастасія Швець переїхала до Єгипту і стала дайвером в одному з туристичних готелів.

Про це пише Gazeta.ua.

«Знайти роботу в Єгипті легко. Чимало готелів шукають російськомовних аніматорів. Можна написати їм і отримати запрошення. Аніматором йти не хотіла. Бачила, що потрібні дайвери. Тому записалася у дайвінг-школу у Києві. Пройшла навчання і отримала сертифікат. З ним поїхала влаштовуватись на роботу. Працюю в одному з готелів на узбережжі», — розповідає Анастасія Швець із Києва, яка мешкає у Шарм- Ель-Шейху.

За її словами, влітку робота починається з 4 ранку і триває до 7 вечора. Взимку робочий день коротший через меншу тривалість дня.

«Готую туристів до занурювання на глибину, проводжу інструктаж і пірнаємо. За день маю не більше 10 занурювань, яке робимо раз на годину. Клієнт платить 25 доларів, що зараз становить 650 гривень. У вільний час перевіряю спорядження, заправляю балони, перу форму», — каже Анастасія.

Жінка розповідає, що цей рік видався важким. І зараз вона живе на заощадження. Але кімнату в готелі дали безкоштовно.

«Керівництво готелю надало безкоштовний одномісний номер. Їжу теж зараз не дають. Але вже за тиждень в нашому готелі розпочнеться курортний сезон», — розповіла вона.

Жінка поділилася, що за сім років вивчила 7 додаткових мов.

«На курси ходжу вночі. Тут багато закладів починають працювати після заходу сонця. Наприклад, лікарні, ринок, бібліотека. Знання мов підвищує зарплатню. Торік отримувала на 100 доларів менше, бо знала менше мов. Вважається, що чим більше мов знаєш, тим легше залучити туристів, які пірнуть. Зараз їде багато італійців, білорусів, поляків, українців, є німці, словаки, американці», — каже Анастасія.

Фото: Анастасія Швець для gazeta.ua