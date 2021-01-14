Запорізька ОДА вимагає зупинити роботи у Біляївському кар’єрі

Керівництво Запорізької ОДА направило керівництву обласної прокуратури та ГУНП в Запорізькій області звернення, в якому вимагає відреагувати на ситуацію, що сталася навколо будівництва каолінового кар’єру у Вільнянському районі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила радниця голови ОДА Ірина Пірогова, передає Укрінформ.

«Вчора провели оперативну нараду у Департаменті захисту довкілля ОДА щодо ситуації з протестами громадян проти видобутку каоліну Біляївським збагачувальним комбінатом. Наразі є інформація, що роботи з грунтом продовжуються, більш того, підігнана додаткова техніка. На жаль, провести перевірку законності робіт Державна архітектурна інспекція не може – відсутні контрольні функції. Залишається сподіватися лише на Національну поліцію та прокуратуру. Підготували звернення до обласної прокуратури з проханням вжити невідкладних заходів у межах повноважень», - повідомила Пірогова.

Тим часом мешканці Вільнянського району б'ють на сполох: підприємство, яке будує каоліновий кар'єр, не лише не припинило роботи, а й вивело додаткову техніку і продовжує копати котлован. Сьогодні ввечері люди збираються пікетувати місцевий райвідділ.

Як раніше повідомлялося, протистояння між мешканцями району та ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» триває вже два роки. Громада виступає проти будівництва кар'єру, адже люди впевнені, що у підприємства немає потрібних доходів і це будівництво нашкодить їхньому здоров'ю. Кілька сотень людей перекривали трасу Харків - Сімферополь та проводили мітинг під ОДА. Люди вимагають аби техніку вивели з поля, роботи призупинили.