Запорізька ОДА вимагає зупинити роботи у Біляївському кар’єрі

Запорізька ОДА вимагає зупинити роботи у Біляївському кар’єрі

Укрінформ
Керівництво Запорізької ОДА направило керівництву обласної прокуратури та ГУНП в Запорізькій області звернення, в якому вимагає відреагувати на ситуацію, що сталася навколо будівництва каолінового кар’єру у Вільнянському районі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила радниця голови ОДА Ірина Пірогова, передає Укрінформ.

«Вчора провели оперативну нараду у Департаменті захисту довкілля ОДА щодо ситуації з протестами громадян проти видобутку каоліну Біляївським збагачувальним комбінатом. Наразі є інформація, що роботи з грунтом продовжуються, більш того, підігнана додаткова техніка. На жаль, провести перевірку законності робіт Державна архітектурна інспекція не може – відсутні контрольні функції. Залишається сподіватися лише на Національну поліцію та прокуратуру. Підготували звернення до обласної прокуратури з проханням вжити невідкладних заходів у межах повноважень», - повідомила Пірогова.

Тим часом мешканці Вільнянського району б'ють на сполох: підприємство, яке будує каоліновий кар'єр, не лише не припинило роботи, а й вивело додаткову техніку і продовжує копати котлован. Сьогодні ввечері люди збираються пікетувати місцевий райвідділ.

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Як раніше повідомлялося, протистояння між мешканцями району та ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» триває вже два роки. Громада виступає проти будівництва кар'єру, адже люди впевнені, що у підприємства немає потрібних доходів і це будівництво нашкодить їхньому здоров'ю. Кілька сотень людей перекривали трасу Харків - Сімферополь та проводили мітинг під ОДА. Люди вимагають аби техніку вивели з поля, роботи призупинили.

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