На Запоріжжі перекрили трасу - вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру

Мешканці Вільнянського району, які виступають проти будівництва каолінового кар'єру, перекрили трасу М-18 Харків - Сімферополь, а також виїзд із села Матвіївка.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько сотні людей скандують «Ми проти кар'єру», ходячи пішохідним переходом і блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор.

«Ми збираємо підписи під зверненням, яке відправимо голові ОДА. У тих, хто риє котлован під фабрику, відсутні документи на початок будівництва. Вони працюють за межами свого ліцензійного відводу. Ми чекаємо на голову облдержадміністрації. Він може скасувати фейкові документи, які підписало колишнє керівництво району", - наголосив представник громадської організації «Вольтерра» Роман Кононенко.

На Запоріжжі перекрили трасу / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Люди тримають плакати з надписами «Вільнянській радіації Stop», «Вільнянськ проти кар'єру».

Чимало водіїв, які стали заручниками мітингувальників, сваряться та намагаються штурмом проїхати повз людей. Активісти пропускають лише автомобілі з дітьми, військових та медиків.

Як раніше повідомлялося, протистояння мешканців Вільнянського району та приватного підприємства триває вже понад два роки.

Кілька днів тому керівництво Біляївського збагачувального комбінату почало будівництво фабрики. Мешканці кількох сіл району блокують роботу та вимагають, аби техніку вивели з поля та припинили роботу. Люди запевняють, що розробка каолінового кар'єру може нашкодити їхньому здоров’ю та оточуючому середовищу.