У Вільнянському районі Запорізької області почалось будівництво Біляївського збагачувального комбінату.

Проєкт, що передбачає розробку кар’єру з видобутку каоліну, викликав обурення громади. Люди називають дії інвестора незаконними та блокують будівництво. На місці працює поліція, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На Запоріжжі мешканці кількох сіл блокують будівництво кар’єру з видобутку каоліну / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Протистояння між громадою Вільнянського району та приватним підприємством, що планує видобувати каолін, триває понад два роки. Місцевих жителів турбує питання захисту екології.

“Загроза якраз у видобутку, бо сам каолін - це безпечна глина, яка не загрожує жодним чином. А от зняття скришніх порід відкритим способом, переміщення на фабрику, промивання глини - тут будуть 100-метрові терикони, вплив від яких жодним чином не передбачений. Тут каскад водойм, які обслуговують люди, (водойми - ред.) взяті в оренду, вони зариблені. Але під час будівництва кар’єру вода піде. Весь район залишиться без води”, - наголосив представник ГО “Вольтерра” Дмитро Буркот.

За його словами, кілька років тому були відібрані проби на вивчення радіаційного фону.

“Ми знайшли в керні глини 2,9% чистого заліза і 0,2% титана”, - сказав Буркот, додавши, що коли породи будуть видобуті і переміщені, пил буде рознесений на велику відстань, і це матиме негативні наслідки для здоров’я людей і створить екологічні ризики.

Директор ТОВ “Біляєвський збагачувальний комбінат” Сергій Луков запевняє, що ще за радянських часів на місці, де планують побудувати фабрику та кар’єр, провели понад 800 бурінь. Тоді начебто дійшли аж до граніту і не зафіксували жодного перевищення радіаційного фону.

“Спільно з ініціативною групою громади в 2018 році ми проводили відбір проб. Брали проби з родовища, де планується видобуток. Ми провели проби з 4 свердловин. Глибина буріння сягала 27 метрів. Проби ми відправили в інститут для дослідження на радіологію. Каолін, який тут залягає, відноситься до першої категорії будівельних матеріалів і є безпечним”, - запевняє Луков.

Керівник приватного підприємства говорить про те, що обсяг інвестицій сягатиме 30 млн євро, обіцяє створити нові робочі місця - на першому етапі це буде 100 місць, далі - більше. Проте місцеві мешканці не вірять. Люди говорять, що приватне підприємство та колишній керівник району, зловживаючи службовим становищем, отримали право на користування 11 земельними ділянками. Це питання зараз розглядається в судах.

“У людей забрали землі і передали суб’єкту підприємницької діяльності з приватним капіталом. Ділянки вилучили під “суспільні потреби”. На сьогодні один з 11 власників цих ділянок - Сергій Федорченко - відстояв своє право на землю у Верховному суді. У рішенні суду написано, що суб’єкт підприємницької діяльності з приватним капіталом не є підставою для того, щоб територію без згоди мешканців забрали. Тобто, посеред кар’єру буде острівець в 4 га. Наразі Федорченко подав позов на скасування всього розпорядження (мова йде про розпорядження №69 - авт.) голови Вільнянської РДА, яким вилучалась земля. Його може скасувати голова ОДА, президент”, - пояснив Буркот.

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Кілька днів тому представники приватного підприємства завезли техніку у село Зелене і почали рити котлован. Обурені місцеві мешканці влаштували мітинг та вимагають, аби роботи були припинені та проведені громадські слухання з приводу будівництва. На місці працюють правоохоронці: в неділю там чергувало 70 поліцейських, в понеділок - 10.

Сьогодні, 11 січня, голова ОДА Олександр Старух представив колективу ОДА в якості своєї помічниці еко-активістку Ірину Пірогову. Першим завданням, яке вона отримала, стало розібратися з конфліктом навколо будівництва кар'єру з видобутку каоліну поблизу міста Вільнянськ. 12 січня Пірогова планує зустрітись з Буркотом та науковцями із ЗНУ. Тим часом, мешканці Вільнянського району погрожують перекрити міжнародну трасу, якщо будівництво фабрики не буде зупинено.