Чернігівський завод представив новий тролейбус з автономним ходом
Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний промисловий портал.
Зазначається, що нині вже розроблено конструкторську документацію і випущено перший зразок тролейбуса.
На машину встановлено електродвигун латвійського виробника - Ризького електромашинобудівного заводу, тяговий привід і система автономного ходу - компанії «Інформбізнес» (Молдова).
«Ми відмовилися від тягових двигунів виробництва нашого «Електроважмашу» і перейшли на ризькі й, наскільки мені відомо, інші виробники наші теж на них переходять. Вони значно кращі (за якістю) і виробник надає систему знижок», - процитував портал генерального директора Чернігівського автозаводу Андрія Савченка.
Корпорація «Еталон» об’єднує 21 підприємство, в тому числі два автозаводи у Борисполі та Чернігові, підприємства «Український кардан» та Чернігівський ковальський завод. У поточному році корпорація випустила 203 транспортних засоби проти 215 одиниць у 2019 році.
Чернігівський автозавод був створений у серпні 2003 року . Відтоді на підприємстві розробили понад 60 моделей автобусів, тролейбусів і вантажівок. Зараз завод випускає 12 моделей машин - автобуси міські, міжміські, шкільні й туристичні, а також тролейбуси.