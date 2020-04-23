Автозавод у Черкасах презентував спеціалізований автомобіль для дезінфекції

У Черкасах представникам обласної та міської влади продемонстрували роботу спеціалізованого автомобіля для дезінфекції, виготовленого на місцевому заводі компанії «Богдан моторс».

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради.

«На заводі автомобільної компанії «Богдан моторс» у Черкасах представникам обласної та міської влади продемонстрували роботу спеціалізованого автомобіля для дезінфекції», - йдеться у повідомленні.

Вантажний автомобіль «Богдан 3378» з бортовою платформою на шасі Hyundai HD78 з встановленим додатковим обладнанням призначений для проведення робіт із дезінфекції дорожнього покриття, окремо розташованих об’єктів та будівель тощо.

Спеціалізований автомобіль для дезінфекції

Всередині бортової платформи закріплена місткість для використання розчинів різноманітного складу. З лівого та правого бортів розташовані котушки з намотаним шлангом довжиною 20 метрів, які дозволяють при нерухомому автомобілі виконувати роботи з обробки об’єктів оператору дистанційно. Ширина обробки дорожнього покриття основним пристроєм розпилення становить 3,5 м.

Орієнтовна вартість цього спеціалізованого автомобіля – близько 55 тисяч доларів США.