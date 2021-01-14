У Запоріжжі поховали бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

У Запоріжжі в четвер провели в останню путь бійця ЗСУ Олега Андрієнка, який 11 січня загинув під Пісками на Донеччині від кулі російського снайпера.

Траурна церемонія проходила на Майдані Героїв у центрі міста. Попрощатися з бійцем прийшли сотні людей, передає кореспондент Укрінформу.

“Із загиблим Олегом я знайомий особисто. Дуже хороший хлопець… був. Навіть не звик говорити це слово “був”. Як солдат, як військовослужбовець - професіонал і патріот. Втрата дуже важка. Я досі не можу прийняти цей факт, що загинув товариш. До смерті на цій війні неможливо звикнути”, - сказав заступник командира 56-ї бригади підполковник Дмитро Герасименко.

Церемонія прощання з Олегом Андрієнком у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Андрієнко двічі був на фронті: перший - за мобілізацією, другий - за контрактом. Влітку 2020 року в Олега народився син Тимур.

“Його не могла вдома утримати родина. Був гарно підготовлений солдат і патріот нашої країни. За військовою спеціальністю він розвідник. Є відзнаки за зразкове проходження служби і виконання бойових задач”, - додав Герасименко.

Про події того понеділка він говорить сухо: “Це сталося у післяобідній час, більше не можу нічого сказати”.

“Марс” (позивний) - командир Олега ще досі не може повірити у смерть бійця. Як виявилось, це перша втрата молодого командира роти на війні.

“Він був дійсно воїном, розбирався у зброї. Був гідний син своїх батьків. За цей короткий час, який він перебував в моїй роті, він зарекомендував себе як гарний боєць. Це дуже велика втрата для нас і для мене безпосередньо. Я молодий командир роти, це перша моя втрата. Важко говорити”, - сказав військовий.

Представник командування сухопутних військ, т.в.о. начальника управління морально-психологічного забезпечення полковник Олег Лелеп зазначив, що церемонія вшанування пам’яті загиблого бійця проходила за новим ритуалом, започаткованим у 2020 році. Вона передбачає загортання труни у державний прапор, який на кладовищі знімається і передається рідним бійця.

Олега Андрієнка поховали у Запоріжжі на Осипенківському кладовищі. Йому було 37 років.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 17.00 11 січня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.