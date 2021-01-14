В Ужгороді мітингували проти високих тарифів

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков вийшов до громадян, які мітингували під стінами ОДА проти підвищення тарифів. Полосков пояснив, що в уряді вже прийняли рішення знизити ціни на газ на 30%.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

“Голова Закарпатської ОДА вийшов до людей, котрі зібралися на мітинг перед стінами ОДА та протестували проти підвищення цін на тарифи. Голова повідомив мітингувальникам, що ще вчора уряд прийняв рішення знизити ціну на газ для населення на 30% ,” - прокоментували в пресслужбі ОДА.

Мітинг під будівлею Закарпатської ОДА / Фото: Mukachevo.net

Як повідомляється, сьогодні під Закарпатською ОДА зібрався велелюдний мітинг.

Громадяни протестували проти підвищення тарифів на газ та електроенергію.