Негода в Україні: Криклій дав «гарячі» телефони в усіх областях

З наслідками негоди в 10 областях України борються близько 1900 спецмашин та понад 2200 робітників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

Він зазначив, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням руху через погодні умови, потрібно звертатися до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області. Міністр також опублікував список відповідних телефонів.

«Також до уваги водіїв великогабаритного транспорту. По всій країні вздовж доріг державного значення функціонують майданчики для відстою вантажівок, якими рекомендовано користуватися на час непогоди», - додав міністр.

Майданчики для відстою вантажівок позначені на карті.

Читайте також: У Києві уже почали обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 15-16 січня очікується значне зниження температури. 15 січня вночі та вдень до 3-8° морозу (вдень на півдні країни 0-5° морозу), у західних та північних областях до 9-14° морозу; 16 січня вночі до 14-19°, у північних областях місцями до 20-22° морозу, вдень до 11-16°; у південних областях та на Закарпатті вночі до 8-13°, вдень до 5-10° морозу.