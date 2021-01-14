На Прикарпатті вперше виконали складну онкооперацію з відновленням нижньої щелепи

Науковці Івано-Франківського національного медичного університету вперше виконали складну операцію при онкопатології з відновленням щелепно-лицевої ділянки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ).

«Науковці кафедри онкології ІФНМУ в Прикарпатському клінічному онкологічному центрі вперше виконали складну комбіновану операцію при онкопатології щелепно-лицевої ділянки з її пластичним відновленням із застосуванням кісткового аутотрансплантату», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у хворого з пухлиною дна порожнини рота, яка проростала в нижню щелепу і метастазами в лімфовузли шиї, видалення пухлинного процесу стало можливим лише в результаті послідовного застосування ряду високотехнологічних лікувальних методик.

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«На першому етапі пацієнт отримав передопераційну хіміопроменеву терапію. Наступним етапом стало восьмигодинне хірургічне втручання. Воно полягало у видаленні метастатичних лімфатичних вузлів з обох сторін шиї та власне пухлини дна рота. При цьому, з метою забезпечення радикальності хірургічного втручання, було виконано наскрізну резекцію двох третин тіла нижньої щелепи», - пояснили в медуніверситеті Івано-Франківська.

Зазначається, що великий дефект щелепно-лицевої ділянки, який утворився внаслідок операції, в майбутньому міг би призвести до порушення багатьох життєво-важливих функцій: дихання, прийому їжі, мовлення, незадовільного психічного стану. Тому медики провели реконструктивний етап хірургічного лікування. Врахувавши всі переваги в цій клінічній ситуації, дефект нижньої щелепи успішно усунули кістковим аутотрансплантатом з крила клубової кістки, з подальшим пластичним формуванням дна порожнини рота.

Операцію виконали доцент Іван Костишин, професор Володимир Голотюк та асистент Галина Гірна. Анестезіологічне забезпечення операції проводили анестезіолог Іван Касюк та анестезист Василь Загурський. Операційна медсестра - Ольга Вінтоняк.

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