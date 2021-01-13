У Чернігові відкрилася виставка робіт автора української гривні Василя Лопати

У Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній" відкрилася виставка графічних робіт одного з авторів української гривні, заслуженого художника України Василя Лопати.

Як передає кореспондент Укрінформу, на відкритті експозиції молодша наукова співробітниця заповідника Ірина Бугера повідомила: "На виставці представлені роботи із фондів заповідника (ми маємо честь зберігати кілька десятків гравюр художника, а також ксерокопії з різних книжок, які він ілюстрував), а також гривні. Виставка називається "Творець української гривні", тому що саме Василь Лопата розробляв ескізи для оформлення національної валюти".

У Чернігові відкрилась виставка робіт автора української гривні Василя Лопати/ Фото: Сергія Чернякова

За словами Бугери, виставка знайомить із понад 30 гравюрами, що ілюструють літературні твори, а також зображеннями для оформлення української гривні: портретами історичних діячів, архітектурними пам’ятками, орнаментами.

Як повідомив учений секретар заповідника Сергій Черняков, виставку розгорнуто в приміщенні колегіуму на стародавньому Валу і працюватиме вона місяць, тож після зняття суворих карантинних обмежень чернігівці та гості міста зможуть побачити її на власні очі.

Відкриття виставки пройшло в режимі онлайн.

Як повідомлялося, Лопата народився 28 квітня 1941 року в селі Нова Басань Бобровицького району Чернігівщини. Працює в жанрі графіки та живопису. Є лауреатом Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1993), літературної премії імені Олеся Гончара (2007), літературно-мистецької премії імені Лесі Українки (2008). Улюблена техніка художника - ксилографія (гравюра на дереві).

У 1991 році Лопата став співавтором ескізів гривні. У 1994 році через хворобу, що загострилася, виїхав до США, де мешкає і досі.

Його доробок налічує понад 700 графічних і малярських робіт.