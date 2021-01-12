В Угорщині провели тендер для добудови сміттєпереробного заводу на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

“Нарешті зрушилася з місця справа будівництва сміттєпереробного заводу у селі Яноші! Після кількаразових переносів, на які українська сторона, в особі ЄОТС ТИСА (Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю “ТИСА” - ред.), не має впливу, в Угорщині проведено тендер, на якому фірми-претенденти оголосили свої пропозиції”, - повідомив Петров.

За його словами, у торгах взяли участь три підприємства, два з них — українські та одне угорське.

Наразі тендерні пропозиції проходять перевірку і вже найближчим часом на Закарпатті очікують оголошення переможця. Вартість проєкту, додав Петров, – більше 4 мільйонів євро.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сміттєперобний завод у Яношах — це один із довгобудів на Закарпатті. Перша черга будівництва була запущена в 2012 році на кошти ЄС. У 2015 році відкрили першу лінію, але згодом роботи з будівництва заводу так і не завершилися через брак коштів. Заплановано, що завод обслуговуватиме 40 населених пунктів Берегівщини.