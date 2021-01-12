На Житомирщині зібрали рекордний урожай гречки та вівса

На Житомирщині попри несприятливі природні умови у 2020 році зібрали рекордний урожай гречки та вівса.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«Несприятливі погодні умови негативно позначилися на урожайності деяких сільськогосподарських культур. Однак, незважаючи на це, за підсумками року ми отримали рекордні врожаї гречки – 18,3 тисяч тонн та вівса – 97,9 тисяч тонн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держава та обласна влада у 2020 році спрямували на підтримку агровиробників 150 млн грн.

У 2019 році в області зібрали 17,6 тис. тонн гречки, що становить чверть від обсяг цієї культури в Україні.

Натомість вівса цьогоріч зібрали на 20 тис. тонн більше, ніж у 2019 році. Його середня урожайність становить 25,6 ц/га, що на рівні показника 2019-го.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зернових та зернобобових культур у 2020-му зібрали майже на 400 тис. тонн менше, ніж у 2019 році.