У Чернігові протестували через високі тарифи на комуналку

У Чернігові у вівторок містяни протестували проти значного підвищення тарифів на комунальні послуги

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, виступи мітингувальників носили дуже гнівний та емоційний характер, звучали заклики до масової відмови платити за новими цінами й загальноміського страйку.

Протест проти підвищення тарифів у Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Мітинг проходив у сквері ім. М.Попудренка напроти Чернігівської міської ради і зібрав до 200 учасників. Люди казали, що зорганізувалися стихійно. Одна жінка зазначила, що особисто роздрукувала 300 оголошень про зібрання у сквері та розклеїла їх на під’їздах житлових будинків. Хоча головував на мітингу відомий у Чернігові громадський активіст і нині - представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Антошин.

Він здивувався, що попри карантинне закриття ринків і багатьох закладів людей на протест зібралося так мало і закликав чернігівців активніше вийти 15 січня.

На вимогу протестувальників до них вийшли заступники голів міської ради та облдержадміністрації. Заступник голови ОДА Анатолій Савченко зауважив, що обласна влада не може впливати на тарифну політику, але обов’язково підтримає населення області відповідним зверненням до Президента та Кабінету Міністрів України.