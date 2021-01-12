Тарифні протести на Буковині: люди пікетують Чернівецьку мерію

Ну Буковині у вівторок тривають протести через підвищення тарифів на комунальні послуги. В області перекривали міжнародну трасу, а в обласному центрі пікетують сесію міськради.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

"На міжнародній дорозі державного значення М-19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) в межах села Яблунівка Заставнівського району Чернівецької області відбулося перекриття руху", - розповіли поліцейські.

Пікет під стінами міської ради Чернівців / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Пізніше там повідомили, що почалося перекриття руху на трасі національного значення у селі Атаки, що на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Натомість, трасу міжнародного значення в межах села Яблунівка розблокували.

Крім того, близько 12:00 розпочався пікет під стінами Чернівецької міської ради. Більш як сотня людей вимагають не підвищувати тарифи на газ. Частина пікетувальників виступає також за скасування січневого локдауну.

Люди тримають у руках плакати із написами: "Ні тарифному геноциду!", "Ні лоХдауну!", "Досить знущатись і знищувати народ!", "Надра землі належать народу, а не олігархам".

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на комунальні послуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.