На Прикарпатті підготувались до ремонту найскладнішого мостового переходу

На Прикарпатті підготувались до ремонту найскладнішого мостового переходу

Укрінформ
На Прикарпатті відремонтують найскладніший мостовий перехід, який знаходиться у Делятині. Роботи там проводитимуть під час руху автомобілів, бо об’їзної дороги немає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на щотижневій нараді повідомив керівник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак.

«Один із найскладніших об’єктів – це мостовий перехід у Делятині. У чому складність? Там немає можливості зробити об’їзд , тому роботи будуть проводитись під рухом, а міст заокруглений, звужений і ми його будемо розширювати. Під ним проходить залізнична лінія і протікає річка. Тобто, там – увесь комплекс проблем. Але є проєктно-кошторисна документація, яка дозволяє розпочати ремонт шляхопроводу», - зазначив Буджак.

За його словами, у 2021 році на Прикарпатті планують відремонтувати три мостові переходи. Окрім Делятинського, заплановані ремонт мосту у Рожневі Косівського району, який зруйнувала повінь, та у Верховинському районі на дорозі Р-24. Також у Яблуневі 20 січня перекриють головну переправу. Там роботи розпочались торік.

«Вже готовий об’їзний міст і ми сподіваємось 20 січня перекрити проїзд по головному мосту у Яблуневі Косівського району і розпочати там будівельні роботи», - зауважив Буджак.

Він повідомив, що минулого року дорожнім службам вдалось завершити ремонт двох мостових переправ: на дорозі Бурштин - Калуш через Дністер та на дорозі Н-10 у селі Боднарів.

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За словами посадовця, 2020-й для Служби автомобільних доріг був найбільш успішним за останні 5 років, оскільки вдалося виконати робіт у дорожньому господарстві на суму майже 2 млрд грн. І це утричі більше, ніж у 2019 році. Тому головним завданням на 2021 рік дорожники бачать необхідність довести усі дороги державного значення до доброго експлуатаційного стану. На Прикарпатті таких автошляхів налічують близько 1020 км.

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