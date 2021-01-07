На Київщині діти «кіборгів» та учасників АТО/ООС поколядували

На Київщині діти «кіборгів» та учасників АТО/ООС поколядували

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Укрінформ
З нагоди свята Різдва діти «кіборгів», захисників Донецького аеропорту, та загиблих учасників АТО/ООС, якими опікується ГО «Серця Кіборгів», на Київщині долучилися до всеукраїнської акції «Нагодуй птахів узимку», а також поколядували в домі легендарного Кіборга Анатолія Свирида.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповів Анатолій Свирид, засновник ГО «Серця Кіборгів», діти загиблих Героїв розмістили в скверах і парках Бучі годівнички для птахів. А опісля отримали новорічні подарунки.

На Різдво на Київщині діти Кіборгів та учасників АТО/ООС поколядували і нагодували птахів

Акція була погоджена із владою Бучі, й локації, де розташувати годівниці, визначав керівник місцевого Зеленбуду Віктор Галущак.

«Домовились про подальшу співпрацю, оскільки вони про це тільки мріяли, а ми взяли і реалізували. Для мене Різдво – це головне свято! День народження Бога, який нас підтримує в найкритичніші моменти нашого життя і надихає на вчинки. Добрі справи треба намагатись робити постійно. А тим паче - в такий святковий час», - каже Кіборг Свирид.

Анатолій Свирид – захисник Донецького аеропорту у 2014-2015 рр. (позивний «Спартанець») у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗСУ. У ніч із 20 на 21 січня 2015 року, отримавши у Донецькому аеропорту значні осколкові поранення та чергову контузію, не зважаючи на свій тяжкий стан, Свирид став проводити перемовини з бойовиками з незаконних збройних формувань із проханням створити коридор для вивезення важкопоранених для надання термінової медичної допомоги. І домігся свого, проте бойовики його взяли у полон. Такою ціною врятував життя п'ятьом важкопораненим українським захисникам Донецького аеропорту. Звільнений з полону 21 лютого 2015 року за обміном.

У грудні 2015 року, разом зі своїми бойовими побратимами, Свирид заснував громадську організацію «Серця Кіборгів», яка опікується понад 500 дітьми з усієї України, чиї тати або мами є учасниками АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей, серед них і 260 дітей із родин загиблих Героїв. Для дітей проводять екскурсії, майстер-класи, патріотичні зустрічі в музеях, школах та ліцеях, фестивалі, тематичні свята, футбольні матчі, турніри з рукопашного бою, походи в кіно, театри тощо. Загалом за свою діяльність ГО «Серця Кіборгів» організувала заходи для понад 50 тис. дітей та дорослих. Із початку 2016 року «Серця Кіборгів» провели понад тисячу різних благодійних заходів, і за допомоги небайдужих оздоровили понад 1500 дітей та дорослих не лише в Україні, а й за кордоном.

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Як повідомлялось, загальнодержавна акція "Нагодуй птахів узимку" започаткована за ініціативи Державного агентства лісових ресурсів.

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