У Харкові вимагали вибачень від Авакова, який порівняв націоналістів із бандитами

Пів сотні активістів пікетували увечері будівлю ГУ Нацполіції в Харківській області, вимагаючи від глави МВД Арсена Авакова вибачення за порівняння націоналістів із бандитами, яке він висловив учора під час перебування у Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти зібралися напроти будівлі ГУ Нацполіції в Харківській області з прапорами України, ВО "Свобода", організацій "Правий сектор", "Національний корпус" "Традиції та порядок", "Спілка ветеранів АТО", "Фрайкор". У руках вони тримали великий транспарант "Націоналісти НЕ бандити!".

"Ми зібралися на акцію протесту через те, що учора міністр Арсен Аваков на нараді із силовиками у Харкові порівняв націоналістів із бандюками. Хочемо нагадати йому, що націоналісти - не бандюки", - зазначив на акції її співорганізатор, представник громадської організації "Фрайкор" Георгій Тарасенко.

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"Ветерани АТО засуджують публічні образливі висловлення міністра Авакова щодо націоналістів, це неприпустимо. Вимагаємо від міністра спростування своїх порівнянь та вибачення", - підкреслив лідер обласної організації "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов.

У Харкові націоналісти вимагали вибачень від Авакова / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Учасники акції у вільний мікрофон критикували поліцію за відсутність реформ, кришування наркоторгівлі, переслідування патріотів, особисто Авакова - за те, що розмовляє мовою агресора.

На завершення акції її організатори передали письмове звернення до керівництва ГУ Нацполіції в Харківській області з вимогою надати оцінку словам Авакова. Звернення прийняв начальник Управління превентивної діяльності полковник Сергій Бірбасов.

Після запуску фаєрів учасники акції розійшлися. Біля входу до будівлі ГУ Нацполіції чергували посилені патрулі. Інцидентів не було.

5 січня на нараді із силовиками міністр Арсен Аваков поставив націоналістів в один ряд із "бандюками": "Харків завжди був ментівським містом... Тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим за альтернативний кулак. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі авторитети не будуть тут нічого вирішувати і правити. Більш того, я буду цим займатися спеціально сам. Якщо хтось буде відповідним чином проявлятися або на щось навіть претендувати, буде демонстративна, неадекватна і несиметрична реакція".