Аваков презентував свою книгу у Харкові

Сьогодні, 5 січня, у Будинку рад Міністр внутрішніх справ у Харкові Арсен Аваков презентував книгу про події у Харкові в 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Харківській облдержадміністрації,

Книга «2014. Миттєвості Харківської весни» була написана у співпраці з людьми, які безпосередньо брали участь у подіях.

Аваков презентував книгу «2014. Миттєвості Харківської весни» / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За словами Авакова, деякі події описані від першої особи прямою мовою та детально передають емоції харків’ян які пережили ті складні миттєвості.

Також у книзі зібрано багато офіційних документів, починаючи від публікацій у засобах масової інформації до унікальних аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих українською розвідкою в рамках оперативних заходів.

За словами Авакова, для публікації цих матеріалів він отримував спеціальний дозвіл слідства.

«Вперше опубліковано всю військову стратегію та план окупації Слобожанщини російськими військовими – це резонансні докази вторгнення на територію нашої країни, – наголосив Арсен Аваков. – Майже три десятки сторінок детально описують мету сепаратистських груп у захопленні систем комунікацій, ЗМІ та зв’язку, важливих стратегічних об’єктів інфраструктури. Окремо шокує цинізм і нелюдяність у намірах щодо представників влади, війських, журналістів».

Міністр внутрішніх справ зауважив, що книга створювалася протягом тривалого періоду, тому що він ставив собі за мету не просто описати події 2014-го, а й поділитися з читачами причинами й наслідками подій гібридної війни: «Якби у 2014 році Харків не встояв – України б вже не було», – підкреслив Арсен Аваков.