Смертельна ДТП в Одесі: поліція затримала водія Toyota

Співробітники Портофранківського відділення поліції Одеси розслідують обставини масштабної ДТП, що сталась пізно ввечері 5 січня і спричинила смерть двох людей та травмування ще шістьох.

Водія автомобіля, причетного до скоєння ДТП, затримали. Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

"В автопригоді, що сталась на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі та постраждалі... За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota, рухаючись на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем BMW, який їхав на зелений. Внаслідок ДТП останній транспортний засіб відкинуло на інші три автомобілі – Volkswagen, Mercedes та автобус «БАЗ», після чого сталося його займання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29-річний водій BMW та його пасажир загинули на місці події. Кермувальник Toyota та два його пасажири з різними травмами госпіталізовані. Також доставлені у лікарню три пасажири автомобіля Volkswagen.

Водія автівки Toyota затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає за скоєння такого злочину позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, до ліквідації пожежі, що виникла на місці ДТП о 22 год. 14 хв. внаслідок загоряння авто, було залучено техніку і 16 рятувальників облуправління ДСНС.

За словами очевидців, ДТП спровокував вуличний гонщик, який розігнав свій автомобіль біля перехрестя, не оцінив ситуації та пошкодив кілька автомобілів та спричинив людські жертви.

Фото: Національна поліція