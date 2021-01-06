На Прикарпатті перекрили трасу державного значення — вимагають знизити ціни на газ
Фото
Укрінформ
На Прикарпатті у місті Снятин люди перекрили дорогу Н-10.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляють у групі Снятинчани.
«Снятинчани сьогодні перекрили рух трасою Н-10 в мікрорайоні Кулачин», - йдеться у повідомленні.На Прикарпатті через високі ціни на газ перекрили трасу державного значення / Фото: Наталя Бордун, Фейсбук
У коментарях люди зазначають, що це - акція протесту через підняття цін на газ та його транспортування. Зауважують, що через Святвечір на протест вийшли менше людей, ніж очікували.
Автошлях Н-10 — автомобільний шлях національного значення на території України, Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт «Мамалига». Проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Фото: Снятинчани, Фейсбук