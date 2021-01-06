«Тарифні» протести: у селі на Буковині перекрили трасу

У селі Оршівці, що на Буковині, близько 30 людей перекрили трасу національного значення, яка знаходиться на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Люди обурені підняттям тарифів на газ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"У селі Оршівці перекриття дороги. Близько 25-30 чоловік безперервно рухаються по пішохідному переходу. Людей не влаштовує підняття тарифів на газ", - зазначили у поліції.

Люди не пропускають жоден транспортний засіб. Через це утворилися великі затори в обидві сторони.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які забезпечують порядок на дорозі.

Фото: molbuk.ua