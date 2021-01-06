Ділянку автодороги Київ - Знам'янка ввели в експлуатацію

Введено в експлуатацію ділянку національної автодороги державного значення Н-01 Київ - Знам'янка

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Напередодні нового року закінчено поточний середній ремонт та введено в експлуатацію дві ділянки національної автодороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка загальною довжиною майже 22 км.

Також проведено роботи із поточного середнього ремонту мостів та водопропускних труб на ділянках дороги.

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На відремонтованих ділянках автодороги вперше на Черкащині встановлено експериментальні дорожні знаки індивідуального проектування для експериментального застосування. Ділянки вже облаштовані повним комплектом нових знаків, у тому числі маршрутного орієнтування.