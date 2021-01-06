Ділянку автодороги Київ - Знам'янка ввели в експлуатацію
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Укрінформ
Введено в експлуатацію ділянку національної автодороги державного значення Н-01 Київ - Знам'янка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.
Напередодні нового року закінчено поточний середній ремонт та введено в експлуатацію дві ділянки національної автодороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка загальною довжиною майже 22 км.
Також проведено роботи із поточного середнього ремонту мостів та водопропускних труб на ділянках дороги.
На відремонтованих ділянках автодороги вперше на Черкащині встановлено експериментальні дорожні знаки індивідуального проектування для експериментального застосування. Ділянки вже облаштовані повним комплектом нових знаків, у тому числі маршрутного орієнтування.