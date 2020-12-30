На Дніпропетровщині відкривають рух новим мостом через Чортомлик

На Дніпропетровщині відкривають рух новим мостом через Чортомлик

Фото
Укрінформ
В Олексіївці Дніпропетровської області відкривають рух новим мостом через річку Чортомлик.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Державного агентства автомобільних доріг.

“Наразі всі критично важливі роботи вже завершено. Сьогодні мостом в Олексіївці вирушив перший транспорт у тестовому режимі. Відзавтра проїзд здійснюватиметься у звичайному режимі”, - сказав голова Укравтодору Олександр Кубраков.

В Укравтодорі наголосили, що у 2021 році тут будуть завершені роботи з монтажу системи водовідведення з прогонової будови мосту, влаштування верхніх шарів дорожнього одягу, дорожньої розмітки та демонтаж залізобетонних руслових опор старого мосту.

Як повідомляв Укрінформ, Олексіївський міст, побудований у 1955 році, є частиною автомобільної дороги Н-23.

На Дніпропетровщині відкривають рух новим мостом через Чортомлик / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

Міст перебував в аварійному стані. Він обрушився 20 травня, коли на нього заїхала перевантажена фура вагою близько 37 тонн. У поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

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26 травня на Дніпропетровщині військові встановили понтонну переправу, яка тимчасово замінила зруйнований міст.

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