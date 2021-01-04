Поліція розслідує смерть капітана, тіло якого знайшли у Дунаї
Про це повідомила кореспонденту Укрінформу керівник відділу комунікацій Головано управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Тіло 48-річного капітана буксира Українського Дунайського пароплавства «Портовий-22» було виявлено в Дунаї в неділю близько 15 год. Слідчі встановлюють обставини, за яких він опинився за бортом судна і загинув", - зазначила Гордієвська.
За її словами, "попередньо встановлено, що капітан випав за борт буксира".
«Із судна йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись - наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось. Бригада медиків "швидкої допомоги" констатувала смерть", - поінформувала Гордієвська.
Тіло капітана, на якому не виявлено слідів насилля, направлено на судово-медичну експертизу. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України.