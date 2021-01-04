Поліція розслідує смерть капітана, тіло якого знайшли у Дунаї

Працівники Ізмаїльського відділу поліції Одеської області розслідують причини й обставини смерті капітана буксира «Портовий-22», тіло якого знайшли 3 січня у Дунаї.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу керівник відділу комунікацій Головано управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

"Тіло 48-річного капітана буксира Українського Дунайського пароплавства «Портовий-22» було виявлено в Дунаї в неділю близько 15 год. Слідчі встановлюють обставини, за яких він опинився за бортом судна і загинув", - зазначила Гордієвська.

За її словами, "попередньо встановлено, що капітан випав за борт буксира".

«Із судна йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись - наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось. Бригада медиків "швидкої допомоги" констатувала смерть", - поінформувала Гордієвська.

Читайте також: У МЗС підтвердили смерть українки на орендованій віллі у Туреччині

Тіло капітана, на якому не виявлено слідів насилля, направлено на судово-медичну експертизу. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України.