Бурштин, мотопомпи та зброя: на Рівненщині поліція провела обшуки у «копачів»

Каміння бурштину-сирцю, мотопомпу, авто та зброю вилучили під час обшуку напередодні рівненські поліцейські.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Рівненської області.

«За результатами обшуків поліцейські виявили та вилучили каміння бурштину-сирцю загальною вагою 62,9 кілограма, мотопомпу кустарного виробництва, транспортний засіб Volkswagen Touareg, три одиниці зброї та набої до них, засоби зв’язку та чорнові записи.

Вартість вилученого «сонячного» каміння сягає близько 30 тис. доларів США», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на підставі ухвал суду до 16 обшуків на території Володимирецького району та двох - у обласному центрі були залучені спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області та оперативного штабу.

Вилучене каміння бурштину-сирцю передано для проведення експертизи. Досудове розслідування триває.

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Як повідомляло агентство, у липні цього року у Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Фото: Нацполіція