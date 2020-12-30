Координатор проєктів ОБСЄ стурбований масштабами аматорського вилову риби у Дністрі

Аматорський вилов становить близько 25% від загального видобутку рибних ресурсів у пониззі Дністра.

Як передає Укрінформ, таку цифру у Фейсбуку наводить Координатор проєктів ОБСЄ в Україні.

«545 тон риби - це приблизний обсяг щорічного вилову рибалок-любителів у Дністрі. Порівняльний аналіз загального промислового вилову в Нижньому Дністрі разом із лиманом показав, що аматорський вилов становить близько 25% від загального видобутку рибного ресурсу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у багатьох районах систематично спостерігається браконьєрство; рибу ловлять сітками та за допомогою спінінга з важкими небезпечними гачками.

«У деяких селах браконьєрство є важливою частиною занять місцевих жителів. Вилов значних обсягів риби рибалками-любителями в Нижньому Дністрі, включаючи заготівлю основних комерційних видів (короп, судак, плотва, лящ, сом, жерех тощо), не компенсується наявною популяцією риб та зарибненням», - констатує Координатор проєктів ОБСЄ в Україні.

Указується, що це деякі з ключових висновків звіту «Оцінка впливу рекреаційної риболовлі на рибні запаси в Нижньому Дністрі», підготовленого цього року в рамках проєкту ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», який виконується за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Звіт також містить низку рекомендацій як для України, так і для Республіки Молдова, дотримання яких має забезпечити невичерпність запасів рибних ресурсів. Серед рекомендацій: запровадження обов'язкового моніторингу любительського рибальства, створення інституту державних рибних інспекторів та багато інших.