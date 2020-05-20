На Черкащині знешкодили банду браконьєрів, яка щодня виловлювала тонни риби

У Черкаської області викрили групу зловмисників, організовану колишім правоохоронцем, яка займалася браконьєрським промислом у Кременчуцькому водосховищі: добовий обіг риби вимірювався тоннами.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Близько 40 тонн риби, понад 80 кілометрів риболовецьких сіток, “чорна” бухгалтерія, професійні електролови, незареєстрована зброя, автомобілі, човни, майже півмільйона гривень та 17 тисяч доларів США - усе це поліцейські вилучили в колишнього працівника органів внутрішніх справ та його дев’яти спільників. Чоловіки організували групу й займалися незаконним видобутком риби на території Кременчуцького водосховища", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у групі були чітко розподілені ролі - кожен відповідав за свій напрям, а добовий обіг добутої риби вираховувався тоннами.

Діяли зловмисники під прикриттям офіційно зареєстрованого приватного підприємства.

На Черкащині знешкодили банду браконьєрів / Фото: ch.npu.gov.ua

Отримавши дані про протиправну діяльність, правоохоронці із залученням спецпризначенців КОРД, батальйону поліції особливого призначення, роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, працівників Державної екологічної інспекції Центрального округу та підрозділів УДСНС області провели спецоперацію, в результаті якої припинили діяльність злочинної групи.

Спецоперація, яка тривала кілька днів, одночасно проходила і на воді, і на суходолі. Правоохоронці провели серію обшуків у помешканнях фігурантів та в місцях зберігання й перероблення риби.

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Слідчі дії тривають.