Майже весна: на Новий рік сніг буде лише в Карпатах

В Україні у середу, 30 грудня, без істотних опадів, лише вдень у західних областях дощ, у горах з мокрим снігом.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“30 грудня хмарно. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та Волині дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці туман, у східних та Сумській областях на дорогах місцями ожеледиця”, - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на крайньому півдні до 8°, вдень 5-10°, на півдні до 14° тепла; у східних областях вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області 30 грудня без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла; по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

У наступні два дні, 31 грудня - 1 січня, в Україні, за прогнозами синоптиків, збережеться хмарна погода. 31 грудня у західних областях дощ, в горах значний сніг, на решті території без опадів; 1 січня в Україні, крім сходу, невеликі дощі, в західних областях помірні опади, в Карпатах сніг.

Температура у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині до 13°; 1 січня в західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі та вдень 31 грудня близько 0°, 1 січня 0-5° морозу.

У столичному регіоні 31 грудня без опадів, 1 січня невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Також синоптики обіцяють 2-3 січня суху погоду в Україні, лише вночі 2 січня на сході, північному сході країни та в Карпатах невеликий мокрий сніг.

Температура 2 січня вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла; 3 січня вночі 0-5° морозу, вдень 0-6° тепла; 2-3 січня на півдні Одещини та в Криму, а 3 січня і на Закарпатті 9-12° тепла; в Карпатах вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 2 січня 2-8° морозу).

У Києві 2-3 січня без опадів. Температура 2 січня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; 3 січня вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.