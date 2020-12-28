Через туман в аеропорту Одеси не змогли вчасно сісти п'ять літаків

Як передає кореспондент Укрінформу, про це інформує онлайн-табло на сайті аеропорту.

Через несприятливі погодні умови в аеропорту "Одеса" довелось, зокрема, після 40-хвилинних кружлянь у районі Одеси здійснити вимушену посадку в запасному румунському аеропорту Констанца літаку компанії Ryanair, що здійснював рейс FR2113 з Дюссельдорфа.

Так само внесла корективи погода у виконання авіарейсів зі Стамбула, Варшави та Борисполя. Приміром, авіалайнер Boeing авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Стамбул - Одеса, через туман теж майже годину кружляв над Чорним морем, очікуючи поліпшення погодних умов. І, зрештою, пілоти так і не ризикнули здійснити посадку в Одесі - взяли курс на Київ.

За даними синоптиків, через туман видимість у зоні посадки Одеського аеропорту становила близько 450 м, а вертикальна видимість - всього 30 м.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеському аеропорту завершено будівництво 1-ї черги та 1-го пускового комплексу 2-ї черги нової злітно-посадкової смуги довжиною 2800 м, отримано відповідний сертифікат ДАБІ.