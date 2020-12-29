У Карпатах - крижаний шторм і туман

У Карпатах штормовий вітер. На горі Піп Іван обмежена видимість і висока вологість. Рятувальники просять утриматись від мандрівок у гори.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Увага! Шторм! Станом на 10.00, 29.12.2020р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига), вітер південний, 22 м/с., температура навколишнього середовища -5°С. Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!!!», - зазначає пошуково-рятувальний пост.

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Піп Іван — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.