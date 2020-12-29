На Луганщині затримали військового, який стріляв у солдата

На Луганщині затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який стріляв у солдата під час конфлікту і поранив його.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонні сфері об’єднаних сил.

«26.12.2020 до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про вогнепальне поранення солдата однієї з військових частин, що дислокується на території Луганської області. Встановлено, що наскрізні вогнепальні поранення живота та правої гомілки умисно заподіяв його співслужбовець під час конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винну особу того ж дня затримано військовою прокуратурою та повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення – закінченого замаху на умисне вбивство.

За клопотанням військової прокуратури 28 грудня слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

У військовій частині намагалися приховати конфлікт між військовослужбовцями і в повідомленні до прокуратури зазначили, що поранення сталося внаслідок порушення правил поводження зі зброєю. Проте під час перевірки цієї інформації прокуратура з'ясувала справжні обстановити НП.